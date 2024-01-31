ندوة في العريش عن سلامة الغذاء وتأثيره على الصحة

نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية بعنوان «سلامة الغذاء وتأثيره على الصحة».

وقالت دعاء القلعجي، مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش، إن الندوة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقضية السكانية، حيث ناقشت عددا من المشاكل المرتبطة بالقضية السكانية، كالإدمان وخطورته على المجتمع وطرق الوقاية منه، والبطالة والزواج المبكر وختان الإناث، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

القواعد الأساسية لسلامة الغذاء

وقالت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوة ناقشت القواعد الأساسية لضمان سلامة الغذاء، ومسببات المرض، ونقل العادات الصحية السليمة للأجيال القادمة، والفرق بين الغذاء الصحي وغير الصحي، بجانب تسليط الضوء على تعريف الشباب باليوم العالمي لسلامة الغذاء.

توعية المواطنيين بسلامة الغذاء

ولفت خالد عبد الحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن الندوة تهدف إلى رفع الوعى لدى المواطنين بسلامة الغذاء، تأثيره على الصحة، حيث عقدت بمنطقة خدمات ضاحية السلام التابع لمجلس مدينة العريش.