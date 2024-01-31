متحدث «الصحة الفلسطينية»: ضرب الاحتلال للمنظومة الصحية في غزة جزء من الإبادة الجماعية

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن من الواضح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي والممتد حتى اليوم الـ117 على التوالي أن الاحتلال لا يريد وجودا صحيا في قطاع غزة.

وأضاف «القدرة» خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية إيمان الحصري، عبر برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، أن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر أن أي وجود للمقومات الصحية في قطاع غزة جزءا من صمود الشعب الفلسطيني؛ لذلك يحرص على استهداف المنظومة الصحية، ويدمر كل المنشآت الصحية، مشيرًا إلى أن اليوم تعاود قوات الاحتلال الكرَّة على مدينة خان يونس، حيث يتم استهداف مجمع ناصر الطبي وهو أكبر منظومة طبية في المنطقة الجنوبية للقطاع، وكذلك يتم استهداف مستشفى الأمل التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وذلك بعد تدنيس مستشفى القدس في غزة.

الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة

وتابع «القدرة» أن في كل يوم تحدث المجازر داخل هذه المستشفيات ويتم استشهاد أعداد من المواطنين ولا تستطيع الطواقم الطبية الوصول لبوابات المستشفيات لتقوم بانتشال جثامين الشهداء والجرحى، ملفتًا إلى أن ذلك جزء من الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني والمحتل الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

الاحتلال يعتقل 99 كادرا طبيا

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل استهدافه لإنهاء الوجود الصحي من غزة وقام باعتقال 99 من الكوادر الطبية وعلى رأسهم مديري مستشفيات قطاع غزة؛ بهدف فصل يد الوجود الصحي في كل المراكز الطبية بقطاع غزة.