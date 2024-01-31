معلومات عن السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد.. وعد بألا يكون «دمية»

أعلنت ماليزيا، تنصيب السلطان الجديد إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملكًا جديدًا، وأدى اليمين الدستوريّة في القصر الوطني في العاصمة كوالالمبور، وذلك خلفًا للسلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، والذي أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا الجديد، بحسب ما نشرته قناة العربية.

معلومات عن السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد

- يبلغ من العمر 64 سنة.

- هو حاكم ولاية جوهور الماليزية، منذ عام 2010.

- اختارته العائلة المالكة ليكون الملك القادم للبلاد، في أكتوبر الماضي.

- هو الملك الـ17 لماليزيا.

- لديه ستة أبناء.

- درس في كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية الأميركية.

- عرف عن السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد، شغفه بالرياضة وريادة الأعمال.

- يهوى قيادة الطائرات وممارسة التنس.

- كان ضابطًا مدربًا في الجيش والبحرية والقوات الجوية.

- يملك العديد من الأنشطة التجارية.

- يدعم السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد، مكافحة الفساد وتعزيز الوحدة العرقية.

- يعرف عنه صراحته والهجوم المستمر على السياسيين المتورطين في قضايا فساد.

- يمتلك علاقة جيدة مع الصين، إذ وصفها بالحليف الجيد والموثوق.

- يشتهر باعتداله الديني.

- وعد في تصريح سابق له بألا يكون «دمية»، وتوعد المسؤولين الفاسدين بالملاحقة.

- يتمتع السلطان إبراهيم ملك ماليزيا الجديد بعلاقات وثيقة، مع أنور إبراهيم رئيس الوزراء الحالي.