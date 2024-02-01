تخلص منها فورا.. 5 أشياء في منزلك تدمر الرئتين

بينما يجلس الناس في منزلهم آمنين، لا يعرف الكثير منهم أنهم ربما يستخدمون أو يخزنون بعض المنتجات والتي يمكن أن تدمر الرئتين أو تسبب المرض.

بحسب موقع «healthy»، فإن الخبراء توصلوا لعدد من الأشياء الموجودة في كل بيت، وتؤدي لمخاطر كبيرة على صحة الرئتين، ويجب التخلص من بعضها فورا.

5 أشياء في المنزل تدمر الرئتين.. تخلص منهم فورا

وتأتي أبرز الأشياء التي يجب التخلص منها على الفور، أو تعلم استخدامها بأمان على النحو التالي:

المطهرات:

من الممكن أن تكون المطهرات مثل المبيضات والكلور والأمونيا مهيجة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الرئوية مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، ويمكن أن تسبب أيضًا الربو لدى الأشخاص الذين لم يصابوا به من قبل.

التقرير نصح باستبدال تلك المنتجات التي وصفها بـ«القاسية» بالصابون والماء، للقضاء على الجراثيم الموجودة في المنزل، بينما رصد حلا آخر بتخفيف المنظفات ليصبح بنسبة 1 من 10 داخل ماء التنظيف.

السجاد:

يشكل السجاد والموكيت غبارًا أكثر من الأرضيات الصلبة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، يعد عث الغبار أحد أكثر مسببات الربو شيوعًا في الأماكن المغلقة.

إذا كان لديك أطفال يحبون اللعب على الأرض، فقد يبدأ الغبار المتراكم على السجاد في إزعاج رئتهم، ولهذا السبب من المهم معرفة كيفية التخلص من الغبار الموجود في المنزل.

كيف تسبب المكانس أزمة للرئتين؟ وما البديل؟

حذر التقرير من أنه عند تنظيف الأرضيات المثقلة بالغبار، فقد يؤدي التنظيف بالمكنسة الكهربائية والكنس إلى رفع المزيد من الغبار، حيث ينتقل عبر الهواء.

ويوصي الخبراء بمسح الأرضيات الرطبة بدلاً من الكنس الجاف واستخدام المكنسة الكهربائية، للحفاظ على صحة الرئتين.

بالوعة الحمام:

يمكن أن يؤدي نمو العفن في المنزل إلى ظهور أعراض لدى الأشخاص المصابين بالحساسية أو الربو، أو يسبب حالات جديدة لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بها من قبل، حيث أنه يعد أمرًا شائعًا بشكل خاص في الأماكن ذات الرطوبة الزائدة، مثل تحت الحوض، وحول نوافذ الحمام وجدرانه.

الدهانات:

في حالة القيام بتجديد إحدى الغرف أو قطع الأثاث، يجب التأكد من السماح للهواء النقي بالتوزيع، حيث تنبعث من الدهانات مواد كيميائية قد تكون ضارة تسمى المركبات العضوية المتطايرة عند فتح علبة الطلاء أو أثناء جفاف اللون.

يقترح التقرير وضع مروحة في النافذة لسحب الهواء أثناء تجفيف الطلاء، وأخذ أي أثاث يتم إعادة طلاءه خارج المنزل.

الدكتور عاصم العيسوي، أستاذ أمراض الصدر، كشف في تصريحات تلفزيونية في وقتٍ سابق، أن تهوية المنزل تعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الرئة، وتقليل تضررها من الغبار والأتربة والروائح التي تؤثر عليها.

كما نصح العيسوي بتجنب التدخين داخل المنزل، فضلًا عن تهويته بشكل جيد حال استخدام البخور بشكل دوري، لأنها تشكل خطرا أيضا على الرئتين.