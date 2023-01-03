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طبيب أمراض تنفسية: متحور كورونا الجديد يمثل تهديدا مباشرا على الرئتين

كتب:

هانى حسن
02:36 م | الثلاثاء 03 يناير 2023
انتشار عدوى فيروس كورونا

انتشار عدوى فيروس كورونا

يدخل حظر دخول المغرب للأشخاص القادمين من الصين حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، في خطوة تستهدف بالمقام الرئيسي السيطرة على انتشار عدوى فيروس كورونا، لا سيما في ظل رفع الصين للقيود المتعلقة بالجائحة مؤخرًا.

وقال جمال البوزيدي، مختص الأمراض التنفسية، في مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن حكومة المغرب تهدف لاتخاذ إجراءات استباقية لمنع انتشار الفيروس، خاصّة في ظل ظهور متحور «إكس بي بي» الجديد، الذي يحمل 5 طفرات جينية يمكنها أن تمثل تهديدًا كبيرًا.

المتحور الجديد يمكنه التعايش مع نظرائه الآخرين

وأضاف مختص الأمراض التنفسية، أن المتحور الجديد يمكنه التعايش مع نظرائه الآخرين، وهو الأمر الذي يمكن أن يمثل تهديدًا على الرئتين بشكل مباشر، كما أنه يصعب التعرف عليه من خلال الفحوصات التقليدية، لسرعة تحركه من مناطق الفم والحلق.

وذكر «البوزيدي»، أن الإصابة الفيروس يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة وحالة من الإعياء وألم في المفاصل والعضلات، مشددًا على أهمية الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المغرب في هذا السياق.

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