زوارق الاحتلال تقصف سواحل رفح الفلسطينية بكثافة كتب: أحمد العانوسي 04:58 ص | الخميس 01 فبراير 2024 زوارق الاحتلال أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن زوارق الاحتلال تقصف بكثافة سواحل رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات متواصلة على رفح الفلسطينية الطفلة الفلسطينية «عهد» تستعد لدخول مصر من معبر رفح لاستكمال رحلة علاجها «القاهرة الإخبارية»: 1.5 مليون نازح يعيشون داخل الخيام في رفح الفلسطينية الرئاسة الفلسطينية تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف تهجير سكان خان يونس إلى رفح «الاستقلال الفلسطيني»: عدد سكان رفح الفلسطينية تجاوز 1,3 مليون نسمة رفح الفلسطينية غزة الاحتلال فلسطين بقلم أحمد العانوسي