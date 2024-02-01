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زوارق الاحتلال تقصف سواحل رفح الفلسطينية بكثافة

كتب:

أحمد العانوسي
04:58 ص | الخميس 01 فبراير 2024
زوارق الاحتلال

زوارق الاحتلال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن زوارق الاحتلال تقصف بكثافة سواحل رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

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