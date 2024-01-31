الطفلة الفلسطينية «عهد» تستعد لدخول مصر من معبر رفح لاستكمال رحلة علاجها

في منتصف شهر يناير الجاري، قام الطبيب الفلسطيني هاني بسيسو، بإجراء عملية بتر ساق لابنة أخيه الطفلة «عهد بسيسو»، وذلك على طاولة المطبخ، دون استخدام أي مخدر، وتستعد الطفلة للسفر إلى مصر، خلال الساعات المقبلة، لاستكمال رحلة العلاج في أحد المستشفيات المصرية.

وقال الطبيب هاني بسيسو، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إن الطفلة «عهد» بحالة جيدة، لكنها لا تستطع السير على قدميها، ومن المقرر أن تبدأ رحلتها إلى مصر غداً الخميس، ومن المتوقع وصولها بعد 48 ساعة، بحس تسهيلات الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقدمت الطفلة عهد بسيسو، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، الشكر للدولة المصرية، معربةً عن أملها في أن تكون بحالة جيدة، وأكدت أن «ساقها فداءً للأقصى وفلسطين».

الطبيب يروي لـ«الوطن» تفاصيل بتر ساق الطفلة بدون مخدر

وروى الطبيب ما حدث مع الطفلة عهد بسيسو، حيث تعرضت للقصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وساءت حالة ساقها، وكان بترها هو الخيار الطبي الوحيد، وقال: «الطفلة رفضت أن حد يعملها أي شيء إلا أنا، ولما شوفتها ما عرفت أتصرف، كنت واقف مكاني متجمد، ماكنش عندي بنج، ولازم أخد القرار، وفكرت وقلت ما هي الطريقة الأسهل والأفضل إني أنقذها».

الطبيب يربط مصيره بمصير ابنة أخيه

ربط الدكتور «هاني» مصيره بمصير ابنة أخيه، وقرر بتر ساقها على طاولة المطبخ في المنزل، دون استخدام أي نوع من المخدرات: «في آخر لحظة قولت لنفسي إني لو مش هقدر أسيطر عليها وعلى النزيف، كان عندي قرار إني أحملها وهطلع على الدبابة، لأن كان في دبابات كتير تحاصرنا بالخارج، الطفلة كانت لازم تعيش والحمد لله، ما وصلنا لأمر أسوأ».

وأضاف الطبيب أنه يحمل جواز سفر أجنبياً، واسمه موجود ضمن قائمة المغادرين على معبر رفح، لكنه رفض المغادرة، وقرر البقاء في غزة: «سبحان الله، ربنا ما خلاني أسافر علشان البنت تعيش».