موسم رمضان 2024.. أبرز المعلومات عن مسلسل صدفة لريهام حجاج

تواصل الفنانة ريهام حجاج تصوير دورها في مسلسل صدفة والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المسلسل حسبما أعلن المؤلف أيمن سلامة في تصريحات سابقة:

- تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حيث تجسد ريهام حجاج دور مدرسه تاريخ تقع في صدفة تغير مجري حياتها رأسا على عقب.

- مسلسل صدفة التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز بعد نجاح مسلسل يوتيرن عام 2022، ومسلسل جميلة 2023.

- تتعاون ريهام خلال المسلسل مع المؤلف أيمن سلامة للمرة الرابعة حيث سبق وتعاونت من خلال مسلسل عدد من المسلسلات الناجحة وهم: لما كنا صغيرين عام 2020، ومسلسل يوتيرن 2022، ومسلسل جميلة عام 2023.

- يضم مسلسل صدفة لريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل، عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي.

أبطال مسلسل جميلة

يُذكر أنّ ريهام حجاج حققت نجاح كبير شاركت بمسلسل جميلة والذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي 2024 ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سوسن بدر، عبير صبري، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.