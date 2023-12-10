خالد الصاوي يكشف لـ«الوطن» تفاصيل مشاركته في مسلسل صدفة: شخصية جديدة

يواصل الفنان خالد الصاوي خلال هذه الفترة، تصوير مشاهده في مسلسل صدفة، الذي يشارك به في السباق الرمضاني لعام 2024، وذلك بجانب الفنانة ريهام حجاج.

خالد الصاوي يتحدث عن مسلسل صدفة

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف الفنان خالد الصاوي تفاصيل مشاركته في مسلسل صدفة، قائلًا إنه سيقدم شخصية مختلفة تمامًا وجديدة عليه، كما أنّ «اللوك» الخاص بها سيكون مختلفًا عن قبل ذلك، إذ سيظهر أصلع الشعر.

وتابع الصاوي أنّ مسلسل صدفة قائم على فكرة ستنطلق مع بداية الأحداث سيحبها الجمهور وسيتفاعل معها، خاصة أنّ هناك فريق عمل مميز يضم ريهام حجاج وسلوى خطاب وميار الغيطي وعددًا كبيرًا من الفنانين.

فيلم «ليه تعيشها لوحدك»

يذكر أنّ الفنان خالد الصاوي، انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، الذي يشارك فيه إلى جانب عدد كبير من الفنانين منهم شريف منير وسلمى أبو ضيف ومحمد رضوان وعدد آخر من الفنانين.