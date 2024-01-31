قائمة أسماء نجوم مسلسل صدفة.. بطولة ريهام حجاج في رمضان 2024

تصور حاليًا الفنانة ريهام حجاج مشاهدها في مسلسلها الجديد والذي يحمل اسم صدفة وتنافس به في ماراثون مسلسلات رمضان 2024، إذ أصبحت واحدة من نجمات الدراما الرمضانية على مدار السنوات الماضية وتقديمها عددًا من الأعمال أبرزها لما كنا صغيرين مع خالد النبوي ومحمود حميدة، ويوتيرن مع توفيق عبدالحميد، وجميلة مع عبير صبري ويسرا اللوزي.

تكرار التعاون

وتتعاون ريهام حجاج في مسلسل صدفة ، مع المؤلف أيمن سلامة للمرة الرابعة حيث سبق وتم التعاون من خلال مسلسل لما كنا صغيرين عام 2020، ومسلسل يوتيرن 2022، ومسلسل جميلة عام 2023.

30 حلقة

مسلسل صدفة الذي تدور أحداثه في إطار 30 حلقة من إخراج سامح عبدالعزيز، والذي يعد العمل الثالث الذي يجمعه وريهام حجاج، حيث سبق والتقيا في مسلسل يوتيرن عام 2022، ومسلسل جميلة الذي عرض في دراما رمضان 2023.

وتستعرض «الوطن» أبرز اسماء النجوم المشاركون في مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك من خلال السطور التالية:

خالد الصاوي

سلوى خطاب

رشدي الشامي

ميار الغيطي

فراس سعيد

رحاب الجمل

نور إيهاب

عصام السقا

سليم هاني

عبير منير