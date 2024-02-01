بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير.. اعرف أسعار السكر والزيت

تبدأ منافذ بقالي التموين بعد قليل، صرف السلع التموينية عن شهر فبراير 2024 من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية، حيث ضخّت الوزارة السلع والمقررات التموينية لجميع أصحاب البطاقات التموينية المستحقين لحصص السلع المدعمة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

وقررت وزارة التموين، تثبيت أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 مع استقرار حصص التموين المخصصة للفرد على البطاقات التموينية من السكر والزيت، والتي يتم صرفها بواقع كيس سكر واحد لكل فرد على البطاقة وزجاجة زيت واحدة.

ووزعت وزارة التموين قائمة أسعار السلع التي يلتزم بها بقالي التموين خلال عمليات الصرف، وجاءت الأسعار كما يلي.

1- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

15- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.