أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024.. السكر بـ12.60 جنيه

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 بعد إتاحة صرفها من خلال 40 ألف منفذ بقال تمويني موجود على مستوى الجمهورية، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية للمٌستحقين للسلع المدعمة.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024، لنفس أسعار الأشهر السابقة للسلع، بدون حدوث أي تحريك في قائمة الأسعار التي ضمت 31 سلعة مُدعمة.

الأسعار حسب ما أعلنت وزارة التموين

وجاءت الأسعار الخاصة بالسلع التموينية كالتالي:

1- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

2- سكر معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

3- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.

4- أرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.

5- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

6- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيهًا.

7- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

8- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

9- جبنة تتراباك 125 جرامًا بسعر 7 جنيهات.

10- عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيهًا.

11- کیس ملح طعام 300 جرام بسعر 1.25 جنيه.

12- مسلى صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيهًا.

13- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

14- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

15- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

16- صلصة 300 جرام بسعر 8 جنيهات.

17- صابون تواليت 125 جرام بسعر 7.50 جنيه.

18- قهوة سريعة الذوبان 18 جرامًا بسعر 4 جنيهات.

19- شاي ناعم 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات.

20- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

21- جبنة تتراباك 250 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

22- صابون غسيل 125 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

23- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

24- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

25- مسحوق أتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيهًا.

26- بار حلاوة طحينية سادة 40 جرامًا بسعر 3 جنيهات.

27- مسحوق عادي يدوي 800 جرام بسعر 16 جنيها.

28- خل 5% 900 مللي بسعر 6 جنيهات.

29- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

30- لبن جاف 125 جرامًا بسعر 25.50 جنيه.

31- کیس سائل غسيل أواني 80 جرامًا بسعر 3 جنيهات.