كيف تساعد الطفل على التعافي من فقدان أحد الوالدين؟.. فترة لا يستهان بها

عندما يفقد الطفل أحد والديه، يتعرض لتجربة عاطفية مؤلمة قد تكون من أصعب التجارب التي يمكنه مواجهتها، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحته النفسية وتطوره الاجتماعي، وفق لما قاله الدكتور علاء رجب، استشارى الصحة النفسية.

الفقدان يعكس واقعًا يمر به الأطفال

الفقدان يعكس واقعًا يمر به العديد من الأطفال في مختلف أنحاء العالم، فيمكن أن يؤثر الفقد على المرتبطين بوالديهم بشكل قوي، إذ يشعر الطفل بعدم الأمان والاستقرار في هذه الفترة، مما يزيد من احتمالية الميل إلى الوحدة والعزلة والبكاء دون سبب واضح، وفقا لما قاله الدكتور علاء رجب.

يتأثر الطفل نفسيا بشكل أكبر عندما يكون الوالد أو الوالدة مؤثرين في حياته: «الطفل هيتأثر لو أبوه أو أمه كانوا بيخرجوا وبيلعبوا معاه، وكان مؤثر بشكل كبير في حياته، فغياب أحد الوالدين هيأثر بشكل كبير على الطفل، خاصة لو بنت لأن عندها إحساس إن الأب سند ليها».

تعافي الأطفال من الحزن

تعافي الأطفال من الحزن بعد وفاة أحد الوالدين، يمكن أن يحدث بمرور الوقت وبالدعم النفسي والاجتماعي المناسب، وفق «رجب»، خلال حديثه لـ«الوطن»: «لازم الطرف اللي هيبقى موجود يدعم الطفل نفسيا، سواء الأم أو الأب، هيعوضوا الغياب بتقديم الدعم العاطفي للأطفال، ويمكن أن يكون للجد أو الخال دور مهم في هذا السياق لتعزيز الروابط الأسرية وتوفير الاستقرار النفسي للأطفال».

اضطرابات نفسية يمكن أن يسببها الآباء أو الأمهات لأطفالهما دون قصد، وبخاصة عندما لا يتركان بصمة إيجابية في حياة أطفالهما، وفق استشاري الصحة النفسية: «الوالدان لو مسابوش بذرة إيجابية في نفوس أبنائهما مش هيأثروا أوي إذا رحل أحدهما، يعني لما يموت ممكن الطفل ميبقاش زعلان لأن الأب أو الأم مش مؤثرين في حياته بشكل إيجابي، علشان كدة لازم الوالدين يدعموا أطفالهم ويسندوهم».

الفقد يجعل الأطفال أكثر عدوانية

التأثير النفسي على الأطفال إثر فقد أحد الوالدين من الممكن أن يجعل الطفل أكثر عدوانية، بحسب الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي: «الأطفال بيتأثروا بسبب شعورهم بالحرمان العاطفي ونقص الثقة بالنفس، وممكن يبقوا عدوانيين في بعض الحالات».

تقديم الدعم العاطفي والاجتماعي للأطفال في هذه الأوقات، من الأدوار المهمة، وفق استشاري الصحة النفسية: «لازم ندعم الطفل ونحتويه، نحاول نخفف من حدة الآثار النفسية بعد فقدان أحد الوالدين، يخرجوهم، يلعبوا معاهم، لازم أدوار بديلة علشان الطفل يتعافى».