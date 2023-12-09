دراسة حديثة تكشف 8 مخاطر للألعاب الإلكترونية.. منها العزلة وضعف النظر

حذرت دراسة علمية حديثة من 8 مخاطر لألعاب الواقع الافتراضي، شملت التأثير السلبي على التحصيل الدراسي، وضعف النظر، فضلا عن التسبب في العزلة، غير أنها أشارت إلى عدد من الإيجابيات، تمثلت في التسلية والتركيز واللعب في جماعة.

مخاطر ألعاب الواقع الافتراضي

وجاءت هذه النتائج في دراسة لنيل درجة الماجستير في التربية النوعية، حصلت عليها الباحثة ريم نبيل محمود الشرشابي بعنوان «ألعاب الواقع الافتراضي وعلاقتها بالأفكار اللاعقلانية وسمات الشخصية لدى المراهقين».

وأجريت الدارسة على عينة تم اختيارها بأسلوب عشوائي من مجتمع تلاميذ مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي من المدارس الخاصة، وعددهم 200 تلميذ، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بمتوسط عمر 14.5 سنة.

نتائج دراسة ألعاب الواقع الافتراضي

وتوصلت الدراسة الى أن نسبة من أجابوا بالموافقة على ممارسة ألعاب الواقع الافتراضي كانت 86% من مجموع العينة، فيما تمثلت إيجابيات ممارسة هذه الألعاب في عدد من النقاط، حيث احتلت التسلية المرتبة الأولى بين المزايا ببنسبة 81% ممن شملتهم العينة، وجاءت بعدها ميزة اللعـب فـي جماعة بنسبة 51%، واختار 46,5% التعاون كميزة للعـبة، 42% اخـتـاروا التركيز، و30% تنشيط الذاكرة، و28% للابتكار، و23% اختاروا التضحية.

أما السلبيات فتمثلت في 8 بنود، هي العزلة، وتقليل التحصيل الدراسي، وقلة النوم، وضياع الوقت، والعصبية، والإحساس بالصداع، والتواجد في عالم خيالي، وضعف النظر، حيث جاءت العزلة في المرتبة الأولى بحسب ما قاله 72% من العينة، و70% قالوا إنها تقـلل التحصيل الدراسي، و67% لكل من قلة النوم وضياع الوقت و46,5% العصبية، و44% الإحساس بالصداع، و30% التواجد فـي عالم خيالي، و25,5% ضعف النظر.

وقدمت الباحث 10 توصيات، أبرزها مراقبة الأهالي لأبنائهم، ومعرفة محتوى الألعاب التي يمارسونها، وعدم ترك الأبناء فترات طويلة بمفردهم، وإشراكهم دائما في الأنشطة المنزلية لتهيئتهم لتحمل المسؤولية، فضلا عن زيادة وعي أولياء الأمور بمفهوم المراهقة وأهم الطرق والأساليب للتعامل مع المراهقين من خلال استشارة إخصائيين في علم النفس والاجتماع.

كما أوصت الدراسة بتوظيف ألعاب الواقع الافتراضي التعليمية في تدريس المواد الدراسية، وطالبت أولياء الأمور الاهتمام بكل فرد في الأسرة حتى لا يضطر للبحث في العالم الافتراضي عمن يهتم به ويسمعه ويبوح له بمشاكله وأسراره من خلال المحادثات أثناء ممارسة الألعاب، فليس كل من في العالم الافتراضي أصحاب نوايا حسنة أو أصحاب قيم تتوافق مع قيم المجتمع.