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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقف تمويل أونروا.. جريمة جديدة في سجلات الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
10:21 ص | الخميس 01 فبراير 2024
أونروا

أونروا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «وقف تمويل الأونروا.. الولايات المتحدة وحلفائها يصدقون الرواية الإسرائيلية».

وذكر التقرير: «هل هو تناقض في المواقف أو تغير في الظروف أو اختبار لردود فعل المعارضين والمؤيدين لسيسات واشنطن، تساؤلات مشروعة في ظل القرارات والتصريحات الصادرة عن واشنطن، فالولايات المتحدة كانت الأسبق في اتخاذ قرار لوقف دعم الأونروا تجاوبا أو استجابة لادعاءات إسرائيلية ضد عدد من موظفي الوكالة قالت إنهم مترطون في عملية طوفان الأقصى».

وتابع: «الموقف الأمريكي لا يمكن توصيفه إلا بأنّه عقاب جماعي لوكالة امتد جهدها لإغاثة الفلسطينيين لعقود، فضلا عن تجاهله أو تغافله عن أنّ غالبية الفلسطينيين تؤويهم الأونروا علميا وصحيا وماديا في ضوء انتهاكات ممتدة للاحتلال وحكوماته المتعاقبة، ولأن الناس على دين قياداتهم فقد بادرت عدد من العواصم الكبرى في العالم باتخاذ نفس القرار الأمريكي وتعليق تمويل الأونروا دون انتظار أي تحقيق».

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