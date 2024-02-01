«التعليم» تفتتح بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية الأسبوع المقبل

تفتتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنىي الأسبوع المقبل بطولة المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وإشراف الدكتورة منى يحيى، مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية بالوزارة.

بطولة المدارس الرياضية

وتهدف بطولة المدارس الرياضية والتي تجرى في الوادي الجديد تتويج التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة، بإلقاء الضوء على التعاون المثمر والبناء بين الوزارتين بالمدارس الرياضية والمدارس العامة وأيضًا المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الدولة.

وتستهدف نشر الوعي الرياضي والسياحي بين الطلاب، ورعاية الموهبين رياضيًا وتطوير ادائهم وتكريمهم، وتقييم أداء المدربين والبرامج التدريبية والمشروعات بالمدارس الرياضية، وغرس الهوية المصرية والمواطنة في نفوس الطلاب بهدف تشجيع الشعب المصري على السياحة الداخلية وممارسة الرياضة.