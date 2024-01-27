رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالتعاون مع «الجمعية المصرية»

كتب:

محمد مجدي
02:38 م | السبت 27 يناير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.                                         

تضمن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية، التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، وذلك بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وقام الخبراء بإجراء عدد من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة إلى قاعات المؤتمر، وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرين، ونقل الخبرات الطبية لهم.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

اقرأ المزيد:

وزير الداخلية: حققنا نجاحات مؤكدة في مواجهة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة

القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية بذكرى عيد الشرطة

القوات المسلحة تهدي وزارة الداخلية أغنية «تحت السيطرة» في عيد الشرطة 2024

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة (فيديو)
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.