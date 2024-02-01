بدء المرحلة الأخيرة من أعمال إحلال وتجديد مسجد أبو غنام في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري، ضمن المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

بدء إزالة مئذنة مسجد أبو غنام

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جرى البدء في إزالة مئذنة مسجد أبو غنام التي يبلغ طولها 25.25 متر، نظرًا لما كانت تُمثله من خطورة كبيرة على الأهالي، بعدما تبين وجود ميل كبير بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سم، بعد أنّ ظلت صامدة لسنوات طويلة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ قرار إزالة المئذنة جاء بعد أنّ تم تشكيل لجنة من وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار وبالتنسيق مع المركز القومي للبحوث بالقاهرة، ورأت اللجنة أنّ المئذنة تُشكل خطورة على المُحيطين بالمسجد، لذا قرّرت إزالتها على الفور، لافتاً إلى تصميم مئذنة على نفس طراز القديمة التي أزيلت.

وأوضح المحافظ، أنّ أعمال صيانة وتطوير مسجد أبو غنام الأثري ببيلا قاربت على الانتهاء، ولم يتبق سوى أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد وبعض التشطيبات النهائية التي ستتم بالتزامن مع أعمال إحلال وتجديد المئذنة، تمهيداً لافتتاح المسجد قريباً أمام أهالي مدينة بيلا.

ومن جهته، أشار أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، إلى حرصه على متابعة أعمال الصيانة والتطوير التي تجري حالياً بمسجد «أبو غنام»، والاطلاع على نسب التنفيذ، منوهاً إلى أنّه حرص على متابعة بدء أعمال إحلال وتجديد مئذنة المسجد الأثري، مع التشديد على تكثيف العمل للانتهاء في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والتطوير.

بدء أعمال رصف الشوارع المحيطة بالمسجد

وأضاف «غالي»، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، بدء أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه، وتنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والأسوار والبلدورات بمحيط مسجد أبو غنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد.