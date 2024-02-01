وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط إنتاج الذخائر في «شبرا»

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خطوط إنتاج تلبية متطلبات القوات المسلحة من الذخائر الصغيرة وخدمة القطاع المدني داخل شركة شبرا للصناعات الهندسية «مصنع 27 الحربي»، وذلك في ضوء الجولات التفقدية المفاجئة التي يجريها في الوحدات الإنتاجية التابعة للوزارة، لمتابعة العملية الإنتاجية في تلك المصانع.

وحرص وزير الإنتاج الحربي على التواجد في توقيت حضور العاملين بالشركة، وتفقد مخازنها، وخطوط الإنتاج؛ حيث تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة ، كما تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، كما تعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية – المراوح – الشفاطات الكهربائية – لوحات توزيع الكهرباء) والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك اليوم، إن الوزير اطلع على ما استعرضته رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية المهندسة / دينا عبد المنعم، وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يجرى تنفيذها، وخلال تفقده حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين وتأكيد دورهم في العملية الإنتاجية.