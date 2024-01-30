«الري»: ننسق مع «الإنتاج الحربي» لصيانة محطات الرفع على المجاري المائية

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، اليوم، بحضور عدد من قيادات الوزارتين في مقر وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة.

نقلة نوعية كبيرة في التنمية بمصر

وأكد وزير الري أنّ الوزارة تولي اهتماما خاصا بأعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالي، والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لما يمثله المنشأ من أهمية كبرى في إدارة المنظومة المائية بمصر، مشيرا إلى أنّ السد العالي أحدث نقلة نوعية كبيرة في التنمية بمصر، حيث نقلها من الزراعة الموسمية إلى الدائمة، وحماها من أضرار الفيضانات والجفاف، وأسهم في استصلاح وزيادة مساحة الأراضي الزراعية.

وأشار إلى التنسيق القائم بين الوزارتين فيما يخص توفير المكونات وقطع الغيار اللازمة لإحلال وصيانة محطات الرفع في العديد من المواقع القائمة على شبكة المجارى المائية، حيث جرى الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة إنهاء الأعمال الجارية لتوفير مكونات المحطات، خاصة في ظل الأهمية القصوى لتشغيل المحطات بأعلى درجة من الكفاءة، لتوفير التصرفات المائية المطلوبة في الترع، أو رفع التصرفات المائية من المصارف الزراعية.

تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالي

من جانبه، لفت المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الإنتاج الحربي، إلى وجود تعاون مثمر ودائم بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والموارد المائية والري، لتنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على المواطنين، ومنها التعاون بين الوزارتين لتنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والصيانة والتشغيل بالسد العالي، والتي تشارك بها شركة حلوان لمحركات الديزل «مصنع 909 الحربي» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وشهد اللقاء مناقشة إجراءات استكمال الأعمال لما لها من أهمية كبرى في الحفاظ على الصرح الإنشائي الذي يُعد أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين، وأهم منشأ مائي بمصر.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي بالمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة، في إطار خطة التنمية المستدامة بها وبما يعود بالنفع على المواطنين، بالاستفادة مما تمتلكه الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقا للمقاييس العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.