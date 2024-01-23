وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع شركة إيطالية لتصنيع مكونات المصاعد

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ألبرتو شيرفينو وستيفتنو بالوشي ممثلي شركة يورودرو الإيطالية العاملة في مجال تصميم وتصنيع المعدات المخصصة لصناعة الأسلاك الفولاذية، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثل شركة ميار القابضة المالكة لشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية المحدودة السعودية لمناقشة أوجه التعاون المشترك في مجال تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية.

تعميق التصنيع المحلي

في بداية اللقاء، رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحضور، مؤكدا أنّ اللقاء يأتي في ضوء مساعي وزارة الإنتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة.

وشهد اللقاء عرض فيلم عن شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية «إيچيك»، والتي تعد نتاج شراكة بين الإنتاج الحربي وشركة الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية السعودية لتوطين تكنولوجيا تصنيع المصاعد والسلالم الكهربائية بمصر داخل مصنع إنتاج مكونات المصاعد الكهربائية بشركة «إيچيك» الذي يضم 3 خطوط إنتاج رئيسية تخدم أهداف الشركة في النهوض بصناعة المصاعد الكهربائية في مصر وإنتاج أول مصعد كهربائي «صُنع في مصر»، بدءًا من التصميم الاحترافي الصحيح حتى التركيب طبقًا للمعايير الدولية ثم التشغيل الآمن وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

تصنيع جميع أنواع المصاعد

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أنّ المصنع ينتج المصاعد بأنواعها طبقًا للكود الأوروبي، وشركة «إيچيك» حاصلة على العديد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2015 وTUV، مضيفا أنّ الشركة تنتج مصاعد آمنة بكفاءة عالية لتحقيق المزيد من الراحة والرفاهية للمواطنين خاصة في ظل تنامي أعمال البناء والتشييد في إطار بناء الجمهورية الجديدة بمصر.

وفال محمد بكر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنّ الوزير دعا الشركة الإيطالية بزيارة شركة «إيچيك» للتعرف عن قرب على مجالات التعاون المقترحة خلال اللقاء ودراسة إمكانية تنفيذها والبدء فيها، كما أكد عمق العلاقات (المصرية – الإيطالية)، مؤكدا إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية الشراكة في مختلف مجالات التصنيع مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية.