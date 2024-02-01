محافظ مطروح يفتتح مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في سيوة

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة، مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بعد أعمال التجديد ورفع الكفاءة، بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة ولفيف من مشايخ قبائل سيوة.

وقال رئيس مدينة سيوة، اليوم، إنّ عملية تطوير مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جرى العمل عليها الفترة الأخيرة، لرفع مستوى المركز، ويضم حاليًا صالة مقسمة إلى قاعة تدريب ومكان للانتظار للمتدربين، ومكتب إدارة، مع زيادة استيعاب القاعة من 15 جهازًا إلى 25 كمبيوتر.

دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة

وتابع محافظ مطروح خلال الافتتاح، تنفيذ دورة تكنولوجيا الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technology) لشباب واحة سيوة، مشيداً بجهود الإرتقاء بمستوى المركز التكنولوجي وما ينعكس من خلاله على تحسين وجودة وتيسير منظومة العمل لخدمة المواطنين وأهالي سيوة، مع العمل على تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية من المركز.

تدريب الشباب الخريجين والطلاب

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنّ المركز مجهزًا للتدريب، ويعقد به حالياً دورة في تقنيات الطاقة الشمسية لعدد 15 متدربًا من شباب الخريجين، كما يعقد به خلال فترة الإجازة الصيفية، تدريبات لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مجال الحاسب الآلى، وفي اللغة الإنجليزية، كما يجري تدريب الموظفين بمجلس المدينة والإدارات التنفيذية على تكنولوجيا الحاسب الآلي ومواكبة تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمي.