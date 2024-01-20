خبير تكنولوجيا المعلومات: نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية

قال الدكتور محمد عزام خبير التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات إن الاستراتيجية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية نحو التحول الرقمي تعد نقلة نوعية في آلية العمل الإداري والحكومي كونها تعتمد على السرعة والدقة في نقل البيانات والمعلومات.

استراتيجية الدولة للتحول الرقمي

وأوضح عزم خلال لقائه ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر قناة إكسترا نيوز أن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي تهدف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وذلك من خلال رفع مستوى الخدمة للمواطنيين وتقديمها لهم عن طريق الاستشعار عن بعد الأمر الذي يوفر الراحة الجسدية للمواطن خلال عملية مما ينعكس عليه بوفرة في الوقت والمجهود.

مصر قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي

وتابع خبير التحول الرقمي: «وفقا لتقارير البنك الدولي فإن الإحصائيات والتقارير الأخير أشارت إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا بذات المجال الأمر الذي انعكس عليه بتجاوز تداعيات أزمة كورونا العالمية بتأثير سلبية منخفضة المعدل مما بعث الثقة أمام المستثمرين الأجانب بقوة البنية التحتية الرقمية للدولة المصرية».