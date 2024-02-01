خبير آثار: اختيار سليم حسن شخصية معرض الكتاب فخر كبير لعلماء المصريات

قال الدكتور الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية وخبير الآثار، إنّ الدولة المصرية، تولي اهتماما كبيرا بالآثار.

أضاف «عبد البصير» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هذا الاهتمام ظهر في موكب المومياوات الملكية وطريق الكباش في الأقصر، وحاليا، جرى اختيار الدكتور سليم حسن عالم الآثار الجليل حتى يكون شخصية معرض الكتاب لهذا العام في دورته الـ55».

وتابع: «هذا الاختيار، فخر كبير لنا كأثريين وعلماء مصريات، إذ يجري التركيز على المصريات في هذه الفترة من تاريخ مصر».

وواصل: «بعد ثورة 1919 جرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وكان ذلك في عام 1922، وبدأت الهوية المصرية تظهر في ذلك التوقيت، وبدأنا نرى الموسيقى الوطنية لسيد درويش، وتمثال نهضة مصر للمثال محمود مختار، وبدأت روايات نجيب محفوظ عن المرحلة الفرعونية في الظهور، ويجب اتباع قيم الحضارة المصرية مثل العلم والعمل والإيمان والعمل بدقة».