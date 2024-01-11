محطات في حياة عالم المصريات سليم حسن.. شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يأتي اختيار الدكتور سليم حسن عالم المصريات شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، احتفاء به نظرًا لما قدمه من أعمال جليلة طوال مسيرته العلمية والمهنية المشرفة سواء في مجال التأليف أو الترجمة عما يخص الحضارة المصرية القديمة، وذلك من أجل أن تتعرف الأجيال الجديدة على هذه التجربة النموذج الفذ، وفيما يلي أبرز المحطات في حياة الرائد سليم حسن.

معلومات عن سليم حسن

سليم حسن مولود في الدقهلية يوم 12 أبريل 1886.

حصل على شهادة البكالوريا عام 1909م.

تحرج في مدرسة المدرسين العليا عام 1913.

ابتعث إلى جامعة السوربون، وتمكّن من الحصول على العديد من الدراسات منها دبلوم اللغة المصرية القديمة من الكلية الكاثوليكية، و دبلوم الآثار من كلية اللوفر، وأتم بعثته بحصوله على دبلوم اللغة المصرية ودبلوم في الديانة المصرية القديمة من جامعة السوربون، في الفترة من (1925 – 1927).

- حصل على درجة الدكتوراه في علم الآثار من جامعة فيينا عام 1935.

سليم حسن أول مصري يعين بالمتحف

ووفقا لموقع التنسيق الحضاري، حاول سليم حسن عقب تخرجه العمل بالمتحف المصري، ولكن مساعيه باءت بالفشل، إذ كانت وظائف المتحف حكرا على الأجانب فقط، فاضطر إلى العمل بتدريس التاريخ حتى عُين بالمتحف في 1921م بعد ضغط من الحكومة المصرية.

وبعد عودته من دراسته بفرنسا واصل عمله بالمتحف، ثم عُين وكيلا عاما لمصلحة الآثار المصرية في عام 1926م ليكون بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب ويكون المسئول الأول عن كل آثار البلاد.

- انتدب بعدها لتدريس علم الآثار بجامعة فؤاد الأول (القاهرة حاليًا).

- أصبح أول أستاذ مصري لعلم المصريات بالجامعة في عام 1931.

- أعاد إلى المتحف المصري مجموعة من القطع الأثرية كانت بحوزة الملك فؤاد، وهي القطع التي حاول الملك فاروق استعادتها ولكن «حسن» رفض ذلك مما عرضه لمضايقات شديدة أدت إلى تركه منصبه في العام 1940.

اكتشافاته الأثرية

بعد أن بدأ مع يونكر عالم الآثار النمساوي في أعمال التنقيب في منطقة الهرم في 1927م ، بدأ في أعمال التنقيب الأثرية لصالح جامعة القاهرة عام 1929، لتكون المرة الأولى التي تقوم فيها هيئة علمية منظمة أعمال التنقيب بأيادي مصرية.

- استمر في أعمال التنقيب حتى العام 1939، واكتشف خلالها 200 مقبرة.

استعانت الحكومة بخبرته عام 1954 وعينته رئيسا للبعثة التي ستحدد مدى تأثير بناء السد العالي على آثار النوبة.

مؤلفات سليم حسن

صدر للدكتور سليم حسن العديد من المؤلفات بالعربية والإنجليزية والفرنسية منها:

- موسوعة مصر القديمة 18 جزءا.

- تاريخ الديانة المصرية.

- ترجمة كتاب «فجر الضمير» لهنري بريستيد.

- توفي سليم حسن في 29 سبتمبر 1961.