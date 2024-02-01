محافظ مطروح: إنشاء شبكة طرق بالمناطق المحرومة في واحة سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في زيارته الميدانية مدينة سيوة خلال لقائه مع مشايخ وعواقل سيوة بحضور محمد بكر رئيس المدينة، إنشاء شبكة طرق للمناطق المحرومة في سيوة، في ظل خطة المحافظة للارتقاء بالواحة في جميع المشروعات الخدمية.

واستمع محافظ مطروح، اليوم، إلى شيوخ قبائل سيوة خلال اجتماعه معهم بمجلس المدينة في إطار التواصل والتفاعل المستمر معهم والتعرف عن قرب لمطالب المواطنين وتلبية الاحتياجات لتحقيق مزيد من تحسين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

استكمال مشروع الصرف الصحي ورصف الطرق

وقال محافظ مطروح إنه جري خلال اللقاء مناقشة الإسراع في رصف الطرق الداخلية في مدينة سيوة وإعادة الشيئ لأصله في المناطق التي جرى الانتهاء من أعمال الصرف الصحي فيها، وكذلك تنظيم عملية سير السيارات والتروسيكلات في ميدان السوق خلال فترة أجازه نصف العام من خلال إدارة المرور.

من تطوير مدخل سيوة

وأوضح محافظ مطروح أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من مشروعات رصف الطرق في سيوة، منها الانتهاء من تطوير مدخل المدينة بطول 7 كم وعدد من الشوارع الداخلية مع أعمال التسوية وتمهيد الشوارع الترابية ومع الإسراع في أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي وإعادة الشيء لأصله بالمناطق التي تم الانتهاء منها للتيسير على المواطنين.

تنظيم حركة المرور وسط سيوة

ولفت محافظ مطروح أنه جري مخاطبة إدارة المرور لاتخاذ اللازم نحو أعمال تنظيم حركة المرور خاصة بمنطقة السوق ووسط المدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والبيئي والسياحي بالواحة وبما يواكب مع أعمال التطوير الحضارى للمباني وفقاً للطراز والطابع البيئى بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى وجهود الدولة في الارتقاء بواحة سيوة.