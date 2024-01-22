رئيس «مياه مطروح»: إعادة تأهيل محطات الشرب في واحة سيوة (صور)

أعلن رئيس شركة مياه الشرب بمطروح المهندس دكتور إبراهيم خالد، تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بواحة أم الصغير، الجارة، في جنوب شرق سيوة، ومحطة إزالة الحديد والمنجنيز في منطقة الدكرور داخل واحة سيوة.

محطة إزالة الحديد والمنجنيز في أم الصغير

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إنّ الشركة تعيد تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز في واحة أم الصغير بسيوة والتي تعمل بطاقة انتاجية قدرها 1000 م3/ يوم أو 50 م3/ ساعة بتكلفة قدرها 30 مليون جنية وذلك لخدمة أهالي القرية والبالغ عددهم تقريبا 700 نسمة، إضافة إلى إعادة تأهيل محطة إزالة الحديد والمنجنيز بمنطقة الدكرور والتي تعمل بطاقة انتاجية قدرها 5000 م3/يوم بتكلفة قدرها 30 مليون جنيه، والتي تخدم مدينة سيوة.

رفع كفاءة وجودة المحطات

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، أن هذه الأعمال في واحة سيوة تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المحطات وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفاقد والتلوث وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي للمواطنين والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث ان المياه تتضمن خصائصها ارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها حيث تقوم المحطات بإزالة هذه العناصر وتحويلها الى مياه صالحة للشرب حفاظا على صحة أهالي مدينة سيوة وحرصا على تقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد رئيس الشركة أنه يتابع باستمرار تنفيذ الخطة الاستثمارية للشركة بالمحافظة وأنه يسعى لتنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق رؤية الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.