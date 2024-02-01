متى يتوقف الجسم عن حرق الدهون؟.. 5 أخطاء تفسد الريجيم

فقدان الوزن غالبا ما يحتاج طريقة مثالية لحرق الدهون، لكن ما لا يعرفه كثير من الناس، أن هناك أخطاء تحدث يوميًا خلال النظام الغذائي توقف الحرق، وتعمل على الإبطاء من تلك العملية الفسيولوجية، للتخلص من الدهون الزائدة.

أخطاء توقف حرق الدهون

لماذا تفشل محاولات خسارة الوزن رغم اتباع نظاما غذائيا؟ وغيرها من الأسئلة التي يرددها متبعي الحميات الغذائية يوميا، وردًا على هذا السؤال، قال الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، إن حرق الدهون ييكون من خلال تنظيم الطعام، وهناك بعض الأخطاء تتمثل في التالي:

- تفويت بعض الوجبات، مثل عدم تناول الغداء أو الفطار.

- الاعتماد على الأطعمة قليلة الدسم فقط، وعدم دخول أي مكون من الدهون للجسم حتى كل فترة.

- حرمان الجسم من النوم، كأن يمر بالإجهاد الشديد.

- إهمال تناول البروتينات.

- الاعتماد فقط على التمرينات الرياضية.

وأكد «عفيفي»، أن الجسم يتوقف عن حرق الدهون، عندما يبدأ باتباع عادات غذائية خاطئة: «فقدان الخلايا للدم يجعل حرقها للدهون بطئ، ويتجه إلى ما يعرف بثبات الوزن، لما الجسم ميلاقيش عناصر غذائية يحرقها».

كيف أرفع معدل الحرق بالجسم؟

أضاف أخصائي التغذية، أن زيادة معدل حرق الجسم، يتمثل في التالي:

- تناول نظام غذائي متوازن.

- تناول مجموعة من الفواكه والخضروات.

- تناول البقوليات والحبوب الكاملة.

- تجنب تناول السكريات بكميات كبيرة.

- الاهتمام بالفيتامينات الموجودة في الجسم، لأن نقصه يؤثر على عملية الحرق.

- الحفاظ على ممارسة الرياضة.

- حمل الأوزان يساعد بشكل كبير على حرق الدهون.

- معالجة الغدة الدرقية، يعطي الجسم كثير من الطاقة.

- ضبط الهرمونات الموجودة في الجسد.

- الحفاظ على عدد ساعات النوم، لأنها تؤثر على عملية الحرق.

- إضافة مزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.