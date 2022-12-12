ما أسباب ثبات الوزن أثناء النظام الغذائي؟.. استشاري تغذية يجيب

يشعر الكثيرون بالإحباط بسبب ثبات أوزانهم بعد فترة قليلة من إتباع نظام غذائي صحي وخسارة عدة كيلو جرامات، وربما يكتسبون وزنًا إضافيًا بعد العودة مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية والتوقف عن إتباع نظام غذائي صحي، ولتلك الظاهرة بعض العوامل، التي من شأنها تسرع حدوثها.

«ظاهرة ثبات الوزن هي رد فعل طبيعي ومتوقع يقوم فيها الجسم بمقاومة نزول الوزن»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور «سيد حماد»، استشاري التغذية العلاجية أثناء حديثه لـ«الوطن»، عن ظاهرة ثبات الوزن، التي يتفاجئ العديد من الأشخاص بحدوثها، واستمرارها لفترة طويلة نوعا ما، موضحًا أنها تحدث بعد فقدان الجسم حوالي 10% من وزنه.

سبب مقاومة الجسم لإنقاص وزنه

وأوضح «حماد» أنّ السبب الرئيسي لثبات الوزن، هو تعود الجسم على وزن الشخص قبل إنقاصه، فعند فقدان ما يقرب 10% من الوزن يقوم الجسم بالمقاومة للرجوع الى الوزن، الذي أعتاد عليه، حتى وإن كان هذا الوزن زائد عن المعدل الطبيعي، وهو ما يعرف بـ«النقطة المرجعية».

وتابع أنّ هناك عوامل أخرى فردية تختلف من شخص لأخر، بإختلاف شكل الجسم، والنشاط البدني، وأسباب حدوث السمنة في البداية، ومعدل الحرق أو التمثيل الغذائي، والعمر، بجانب اتباع نظام غذائي واحد فقط لفترة طويلة، حتى وإن كان صحيًا.

كما أكد أن الحفاظ على الوزن خلال تلك المرحلة، وعدم اكتساب الكيلوات، التي تم فقدانها، يعتبر إنجازًا جيدًا، ومن الضروري الالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية المتوازنة خلال هذه المرحلة تحت إشراف طبي، لكي يتأقلم الجسم مع الوزن الجديد، فيبدأ مجددا بفقد كيلوات أخرى.

خطوات التخلص من هذة الظاهرة

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أنّ استمرار هذه الظاهرة لمدة تترواح بين 3 و6 أشهر، ولكن يمكن القيام بعدة خطوات تقلل هذه المدة، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذه الخطوات أيضًا بإمكانها تسريع حدوث ثبات الوزن، ومن أهم هذه الخطوات:

- اتباع أنظمة غذائية صحية ومتوازنة مختلفة.

- تكثيف المجهود الرياضي، ولكن بشكل غير مبالغ فيه لتجنب إجهاد أو إصابة العضلات.

- الاهتمام بشرب كميات كافية من الماء.

- النوم لساعات كافية ليلا.

- تنظيم الوجبات الغذائية، وعدم اختزالها في وجبات أقل.