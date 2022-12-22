ندوة لـ«صحة المنيا»: النظام الغذائي يقوي ذاكرة الأم والأطفال

قالت الدكتورة سالي ملاك، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بالمنيا، إن الطعام الصحي يعمل على تقوية الجهاز المناعي وتحسين قدرات المخ وزيادة التركيز والقدرات الإدراكية وتقوية الذاكرة لدى الأم وأطفالها.

وأكدت ملاك على أهمية الماء لجسم الفتاة لذا يجب إدراجه ضمن النظام الغذائي المتبع، فحتى يستفيد الجسم من الطعام لا بد من احتوائه على جميع العناصر الغذائية الضرورية مشيرة إلى أهمية البروتينات الموجودة في الغذاء التي تعمل على بناء الخلايا وتجديد التالف منها.

الغذاء الصحي وأثره على الصحة

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «الغذاء الصحي وأثره على الصحة» بقاعة الوحدة الصحية بقرية دمشير، نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع الإدارة الصحية في إطار الحملة القومية للتوعية بالقضية السكانية بأبعادها المختلفة، تحت شعار «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، بحضور سلوى مصطفى بالإدارة الصحية، والشيخ محمود عمر إمام وخطيب بالأوقاف.

أشارت ملاك إلى الأهمية الكبيرة للغذاء الصحي للصحة الإنجابية والسلامة العقلية والنفسية والجسدية والفكرية والاجتماعية سواء للمرأة أو لصحة أطفالها، كاشفة عن مجموعة من النصائح لجعل الطعام صحياً وأكثر فائدة للجسم مثل التنوع في الأطعمة وعدم التركيز على تناول صنف واحد من الطعام.

الاعتدال في تناول الأطعمة وعدم الإفراط فيها

شددت ملاك خلال الندوة التي أدارها عمر نجاح بإشراف وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، على ضرورة تنظيم وجبات الطعام بحيث يتم تقسيمها إلى 3 وجبات رئيسية ويجب أن تكون الأغذية التي يتم تناولها متوازنة بحيث لا تميل الفتاة إلى تناول صنف واحد أكثر من الأصناف الأخرى والاعتدال في تناول الأطعمة وعدم الإفراط فيها والامتناع أو التقليل من تناول بعض الأغذية كالأطعمة الغنية بالسكريات والدهون والأملاح.