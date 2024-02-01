«الدفاع الروسية»: صد 7هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك.. ومقتل 210 جنود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صد 7هجمات أوكرانية على محور كوبيانسك، ومقتل أكثر من 210 عسكريين أوكرانيين، على محور دونيتسك، بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع، فى بيان لها، أنه جرى أيضا صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان وخسائر كييف، بلغت أكثر من 290 عسكريا ودبابة ومنصة مدفعية «بالادين»، وصد هجومين للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك ومقتل 80 عسكريا.

وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية على محور خيرسون تصل إلى 50 عسكريا وثلاث دبابات وناقلتي جند مدرعتين، وأن دفاعاتنا الجوية أسقطت 20 صاروخا و17 قذيفة «هيمارس» و68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي.