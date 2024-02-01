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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-2-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
11:59 م | الخميس 01 فبراير 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

مواليد برج الحمل يشتهرون ببعض الصفات المتضاربة، فتراهم سريعي الغضب، وعلى العكس فهم يتميزون بالرضا، بالإضافة إلى التسرع في ردة الفعل دون التريث وشدة الغيرة، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم لبرج الحمل الجمعة 2-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2-2-2024 على الصعيد المهني

يقول لك الخبراء، إنه يجب عليك ألا تقطع حبل الابتكار بداخلك بكثرة التشكيك في قدراتك، فقد تكون لديك أفكارا غير جيدة، وعلى الرغم من ذلك دع عقلك يرشدك، واحتضن ما هو غير مألوف، واستكشف إمكاناتك، وانتظر نتائج تعبك.

حظك اليوم برج الحمل الجمعة على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء، بأن تجعل من نفسك مرآة، فالوضوح الداخلي يجلب الرضا، وابحث عن الانسجام والتوافق في النقاط المشتركة مع شريك حياتك، وحاول أن تقترب أكثر منه.

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