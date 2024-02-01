جامعة المنيا تنظم تدريبا على ريادة الأعمال في الزراعة وطرق الري الحديث

نظم المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو تدريبا للطلبة والمزارعين على ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث.

تشجيع المبتكرين ورواد الأعمال

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن التدريب يأتي في إطار التعاون بين الجامعة ممثلة في المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، وناديها لريادة الأعمال، وأكاديمية البحث العلمي ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في مجال الزراعة والري الحديث، لتبنى الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف فرحات أن التدريب استهدف عدد من طلاب الجامعة والمزارعين على ريادة الأعمال في مجال الزراعة والري الحديث بمحافظة المنيا، لتشجيع المشروعات والأفكار الجديدة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال لزيادة الشركات الناشئة.

تقديم جلسات دعم فنى وتوعية المتدربين

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، احتضن الفكرة ونظم التدريب في مقر المركز، ووفر طاقم تدريب متخصص في ريادة الأعمال، وطاقم متحدثين أكاديميين في مجال التدريب من كلية الزراعة.

وقالت الدكتورة إيمان الشريف مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، إنه تم التنسيق ودعوة كافة الجهات الداعمة والممولة مثل جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن، ووزارة الاستثمار، ورئيس قطاع البنك الزراعي بالجمهورية، لتقديم جلسات دعم فنى وتوعية المتدربين بكافة التسهيلات وإجراءات التمويل المختلفة للمشاركين.

وأضافت أن الدورة التدريبية انعقدت خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير الجاري، بمقر المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، بحضور 40 متدربا بينهم 25 مزارعا من أبناء المحافظة، و15 طالبا من كلية الزراعة بالجامعة، وتناولت عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، منها: التعريف بريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، المهارات الأساسية لريادة الأعمال، التسويق والبيع، التمويل، الابتكار.

وأوضحت مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، أن الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد الطلبة والمزارعين بالمهارات اللازمة لبدء مشروعات ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.