رئيس «مياه المنيا» يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة

عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم الأفرع، ومديري العموم، لبحث آليات تحسين واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وضرورة تنفيذ أسوار على المحطات، للحفاظ عليها من التعدي، وكذلك توفير عدد من الكيميائيين للأفرع وذلك لضمان جودة وسلامة ومأمونية المياه.

إعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي

وأكد رئيس مياه المنيا، ضرورة الاستمرار في أعمال الإحلال والتجديد، وإعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي بجميع الأفرع، والحفاظ على ما تم تنفيذة من أعمال.

وأصدر رئيس الشركة تعليماته لرؤساء قطاعات التشغيل والصيانة والدعم الفني ومديري الأفرع بالمرور المستمر على المحطات، والاهتمام بنظافة المحطات والروافع، وكذلك إجراءات السلامة والصحة المهنية، خاصة عمال الشبكات بالالتزام بالملابس الواقية، وتأهيلها للحصول على شهادة «TSM»، وكذلك حصر متطلبات الافرع من الادوات وقطع الغيار وذلك لتوفيرها بالمخازن.

توفير سبل الدعم بكافة الأفرع

وناقش رئيس الشركة، أهمية قياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، وذلك من خلال التعاون مع القطاع التجاري و إدارة القياسات والفاقد وحساب المياه المنتجة من جميع محطات الشركة المرشحة والارتوازية بصورة دقيقة وجيدة، والاستعانة بأحدث أجهزة قياس التصرف وأجهزة قياس الضغط والكشف عن التسربات الموجودة بالشبكات.

وفي سياق متصل، تطرق الاجتماع لمناقشة نسب تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى وكذلك انجاز التوصيلات المنزلية للمياه والصرف في 192 قرية بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشدد رئيس الشركة على قطاع المشروعات ومنسقي حياه كريمة، بمتابعة إنجاز كافة الأعمال طبقا للخطط الزمنية الموضوعة.