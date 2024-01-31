محافظ المنيا: إنشاء مستشفيات ومحطات مياه وصرف ومجمعات خدمية بقرى حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف جهودهم والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، لافتا إلى أن المرحلة الأولى شملت تنفيذ 3209 مشروعا بتكلفة 40 مليار جنيه في 192 قرية بنطاق 5 مراكز، إلى جانب 102 قرية في المرحلة الثانية بمركزي سمالوط وبنى مزار، إذ تنوعت المشروعات منها الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب ومراكز الشباب ومكاتب البريد والمراكز التكنولوجية، وأعمال الرصف وغيرها من مشروعات الصحة سواء مستشفيات أو وحدات صحية.

أعمال تطوير نقطة مطافي عطف حيدر

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابع أحمد خلف رئيس مركز العدوة، نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقريتي عطف حيدر وزاوية برمشا، حيث تفقد أعمال تطوير نقطة مطافي عطف حيدر، ووحدة طب الأسرة بقرية عطف حيدر المقامة على مساحة 1022 م2 لتخدم 20 ألف نسمة بالقرية والعزب التابعة ،ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية زاوية برمشا على مساحة 40 ألف متر مربع لتخدم 13 قرية بإجمالي 175 ألف نسمة حيث تعمل المحطة بطاقة 20 :30 ألف متر مكعب / يومياً.

يأتي ذلك إلى جانب مجمع الخدمات الحكومية بعطف حيدر على مساحة 600 م2 والذي يخدم 85 ألف نسمة بعدد 5 قري وتوابعها (عطف حيدر ـ المسيد ـ زاوية برمشا ـ الجهاد 4 ـ بني وركان)، إذ يقدم المجمع خدمات متنوعة تضم (السجل المدني ـ الشهر العقاري ـ التموين ـ البريدـ المركز التكنولوجي ـ التضامن الاجتماعي).

إنشاء وحدة طب أسرة قرية بان العلم

كما تفقد رئيس المركز أعمال إنشاء وحدة طب أسرة قرية بان العلم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة طبقا لمعايير نظام التأمين الصحي الشامل لخدمة 7 آلاف مواطن، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية منشأة الساوي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير مستشفى العدوة المركزي، لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وفى ذات السياق، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، عدداً من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة منها توسعات محطة معالجة ملوي على مساحة 18 فدانا لتعمل بقدرة استيعابية 20 إلى 40 ألف م3 في اليوم حيث تخدم المحطة مدينة ملوي و5 وحدات قروية، وكذلك مشروع إنشاء محطة تنقية مياه مدينة ملوى والمأخذ بطاقة إنتاجية 450 لتر/ ثانية وتخدم مدينة ملوي و8 وحدات قروية.

وفي مركز أبوقرقاص، تفقد تاج أبو سداح رئيس المركز عددا من مشروعات حياة كريمة تضمنت توسعات محطة معالجة الصرف الصحي الغربية على مساحة 3 أفدنة لزيادة القدرة الاستيعابية ولخدمة المدينة و13 قرية، ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية بنى حسن الشروق على مساحة 100 ألف متر مربع لخدمة 3 قرى و توابعها لخدمة 76 ألف و864 نسمة ومحطة معالجة بلنصورة لخدمة 14 قرية بطاقة تصل إلى 35 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم 250 ألف نسمة، إلى جانب أعمال إنشاء مستشفى أبو قرقاص المركزي على مساحة 25 ألف و500 متر مربع تستوعب 200 سرير وتخدم 628 ألفا و668 نسمة.

من جهته، تفقد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى تل بني عمران والحاج قنديل والعمارية الشرقية، شملت وحدتي طب الأسرة بقرية الحاج قنديل والعمارية الشرقية لخدمة ما يزيد عن 20 ألف مواطن، كما تفقد مجمع الخدمات بقرية تل بني عمران، وتابع سير العمل به، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمواطن وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة وخاصة بمكتب البريد لتسهيل الخدمة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تفقد رئيس المركز، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتي كفر خزام وتانوف، وأعمال توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف على مساحة 17 فدانا و تخدم المحطة أكثر من 15 قرية بمركز ديرمواس، بالإضافة إلى وحدة طب الأسرة بقرية تانوف، والمقامة على مساحة 1250م وتخدم ما يزيد عن 10 آلاف مواطن.

وتابع رئيس المركز أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بقرية العمارية، والمقامة على مساحة 4 أفدنة تقريبا، حيث تخدم المحطة قرى شرق النيل من تل العمارنة شمالاً وحتى العمارية الشرقية جنوباً، بالإضافة إلى مشروعات بقرية دلجا قاربت على الانتهاء منها ( وحدة الإطفاء - والسوق الحضاري بالقرية - وحدة إسعاف دلجا)، حيث يصل عدد المستفيدين من مشروعات حياة كريمة بقرية دلجا إلى 150 ألف مواطن.

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، أعمال إنشاء مستشفى مغاغة المركزي النموذجيي على مساحة 7 آلاف متر مربع مكون من 6 أدوار ويشتمل على 316 غرفة في جميع التخصصات بتكلفة مليار و700 مليون جنيه وتخدم 702 ألف نسمة، ووحدة صحية بقرية الشيخ زياد وتخدم 32 ألف نسمة بالقرية وتوابعها ومحطة معالجة بلهاسة لخدمة 8 قرى بالوحدة المحلية لميانة وتوابعها ما يعادل 115 ألف نسمة وزيادة طاقتها الاستيعابية من 15 ألف متر مكعب/ يوميا لتصل إلى 25 ألف متر مكعب/ يوميا.