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مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت يوضح أهم ملفات النقاش في لقاء ميقاتي وكاميرون

كتب:

هانى حسن
03:47 م | الخميس 01 فبراير 2024
أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، إن المنتظر من لقاء ميقاتي وكاميرون، أمران، هما بحث سبل التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وإخلاء الجنوب اللبناني من كل الأسلحة باستثناء سلاح الجيش اللبناني وقوات «يونوفيل».

أضاف خلال رسالة على الهواء، أن اللقاء يناقش أيضا سبل دعم وتقوية الجيش اللبناني، لكي يستطيع تنفيذ مهامه حال تنفيذ القرار 1701 ودعمه بالعتاد والتمويل اللازم لنشر عدد أكبر من القوات اللبنانية في هذه المنطقة بمعاونة قوة الأمم المتحدة في لبنان.

أكد أن الدعم العسكري الذي يحتاجه لبنان سيكون أساس الحديث بين ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، وكاميرون وزير الخارجية البريطاني.

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