تصريحات استفزازية لوزير حرب الاحتلال الإسرائيلي: «لن نخجل من تدمير بيروت»

أدلى وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، بتصريحات استفزازية، أكد فيها أن جيش الاحتلال لن يخجل من تدمير العاصمة اللبنانية بيروت، كما حدث في العدوان المستمر على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن استشهاد ما يزيد على 22 ألف فلسطيني، حتى الآن، غالبيتهم من النساء والأطفال.

تكرار سيناريو غزة في بيروت

وقال وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، في تصريحات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية اليوم الاثنين، إن «قادة حزب الله يعلمون أنه يمكننا تكرار ما يحدث في غزة ونقله إلى بيروت».

وأضاف أنه «على الرغم من أن أولوية إسرائيل، في الوقت الراهن، ليست الحرب في الشمال، إلا أنها لن تخجل من العمل العسكري».

جيش الاحتلال يعيد نشر جنوده في غزة

تأتي تصريحات «جالانت» بعد قليل من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن سحب عدد من جنوده في قطاع غزة، بهدف الانتقال للمرحلة الثالثة من العدوان المستمر على القطاع الفلسطيني، الذي دخل شهره الرابع أمس الأحد، مما يتيح لجيش الاحتلال نشر تمركزات إضافية على الحدود مع جنوب لبنان.

وأدى القصف المتبادل بين جيش الاحتلال الإسرائيلي ومقاتلي «حزب الله»، إلى تصاعد التوتر على الحدود مع جنوب لبنان، كما أقدم جيش الاحتلال على شن غارات جوية في عمق الأراضي اللبنانية، منها غارة استهدفت مكتباً تابعة لحركة «حماس» الفلسطينية، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، المعقل الرئيس لـ«حزب الله»، والتي أسفرت عن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، صالح العاروري، إضافة إلى 6 آخرين من قيادات وأعضاء حماس.