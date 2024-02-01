إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال بزعم محاولة دهس جنود إسرائيليين في الخليل

أكدت مصادر فلسطينية اليوم الخميس، إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعدما أطلق عدد من جنود الاحتلال النار عليه بينما كان يقود مركبته بالقرب من مستوطنة «كريات أربع»، في مدينة الخليل، شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مراسلها في الخليل، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في منطقة «المحول»، جنوب شرق مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة شاب فلسطيني بجروح، لم تُعرف طبيعتها بعد.

وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصاب.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم إطلاق النار على شاب حاول دهس عدد من الجنود، في منطقة «جفعات هافوت»، بالقرب من مستوطنة «كريات أربع»، ونقل موقع «ولا» العبري أن قوات جيش الاحتلال تنتشر في المنطقة.

الاحتلال يرتكب 15 مجزرة في 24 ساعة

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن سقوط 118 شهيدًا و190 جريحًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 27 ألفًا و19 شهيدًا، و66 ألفًا و139 جريحًا، مؤكدة أن عددًا كبيرًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وفقاً لما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة منذ السابع من أكتوبر، لليوم الـ118 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على المباني والمساكن، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.