ضباط إسرائيليون سابقون يقدمون التماسا للمحكمة العليا لعزل نتنياهو

أفاد موقع «تايمز أوف إسرائيل» بأنَّ عددًا من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين، قدموا التماسا إلى المحكمة العليا في إسرائيل، من أجل الإعلان بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو «غير مؤهل» لأداء مهام منصبه، قائلًا إنَّ من بين من قدموا الالتماس رئيسي هيئة الأركان السابقين موشيه يعالون ودان حالتوس.

نتنياهو متهم بالفساد والتقصير

وأضاف الموقع أنَّ الالتماس يستند إلى عدة أسباب منها تهم نتنياهو بالفساد، وتقصيره الذي أدى إلى هجوم 7 أكتوبر، فضلًا عن أنَّه في حالة صحية غير جيدة.

وكان الكنيست الإسرائيلي صوت ضد اقتراح حزب العمل لحجب الثقة عن نتنياهو، في 22 يناير الماضي بـ18 صوتًا من أصل 120 عضوًا.

تضاعف شعبية بيني جانتس

وكشف استطلاع رأي لصحيفة «معاريف» تراجع شعبية نتنياهو بين جموع الشعب الإسرائيليين، مقابل تضاعف شعبية بيني جانتس حزب الوزير في مجلس الحرب، أكثر من 3 مرات، إذ صوت 52% من الإسرائيليين بيني حانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32% لنتنياهو.

ويقول المنتقدون إنَّ نتنياهو فشل في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر على أحداث 7 أكتوبر، مشيرين إلى أن الهدف المعلن «القضاء على حماس» من المستحيل تحقيقه.