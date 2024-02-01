انسحاب آليات الاحتلال الإسرائيلي من محاور في شمال غربي غزة

انسحب عدد من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من شمال غزة لأول مرة، منذ بدء التوغل البري في غزة، بشكل كامل، وأفاد شهود عيان بأن انسحاب آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حدث في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي، وفقا لـ«سكاي نيوز».

مراقبون: الجيش الإسرائيلي يعيد انتشار قواته تكتيكيا

ورجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكيا على الحدود الشمالية للقطاع، مشيرون إلى أن الانسحاب «لا يعني بالضرورة عدم عودتها للتوغل البري مجددا في هذه المناطق».

15 مجزرة في 24 ساعة

وأفادت مصادر طبية، في وقت لاحق اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 118 شهيدا، و190 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء إلى 27 ألفا و19 شهيدا، 66 ألفا و139 جريحا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».