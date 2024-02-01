«القاهرة الإخبارية»: مصادر مصرية تنفي إجراء مباحثات مع وفود من فصائل غزة

نفت مصادر مصرية مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية» ما تردد عن إجراء وفد من حركة «حماس» مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية بشأن صفقة محتملة لتبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.

وأكدت المصادر أنه لا صحة لما تردد عن إجراء وفد من حركة حماس مباحثات مع ممثلين عن المخابرات المصرية، بشأن صفقة لتبادل المحتجرين، مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما نفت مصادر مصرية مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية» ما تردد عن قرب وصول وفد من حركة «الجهاد»، للانضمام للمحادثات بشأن صفقة المحتجزين.