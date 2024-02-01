«القومي لحقوق الإنسان» يحذر من كارثة إنسانية في غزة بعد وقف تمويل «الأونروا»

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ما حدث من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بوقف الدعم عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، يُعد بمثابة كارثة إنسانية جديدة في حق الفلسطينيين.

وحذر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان من أن هذه الكارثة ستؤدي إلى انهيار منظومة المساعدات الإنسانية المُقدمة إلى قطاع غزة، لافتًا إلى أنه لا يمكن استبدال الأونروا بمنظمة أخرى، فهي منظمة ضخمة تعمل منذ عام 1949، في تقديم المساعدات إلى أكثر من 2 مليون لاجئ ونازح فلسطيني.

وقف الدعم عن وكالة الأونروا

وأضاف «ممدوح» خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الخميس، أن هناك دعم كبير من عدة منظمات، على رأسها أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي بدأ منذ الأمس بلقاء رؤساء الأونروا، من أجل مساعدتهم وتشجيعهم على استكمال تقديم المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

دور الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية

وتابع «ممدوح» أنه لا أحد يستطيع أن ينكر ما تقوم به الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، حيث أثبتت خلال الشهور الـ4 الأخيرة منذ بداية الحرب، أنها السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، في ظل تراخي عدد كبير من الأطراف الدولية على القيام بمسؤولياتهم تجاه غزة.