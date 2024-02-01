مطرانية ملوي تحذر من التعامل مع أي شخص «علماني» يجمع تبرعات باسمها

أصدرت إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس، بيانا تحذر فيه من التعامل مع أي شخص علماني يجمع التبرعات المادية أو العينية للمساهمة في مشروعات المطرانية.

قرار مطران ملوي

وقال الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير أفا فيني ودير البتول بملوي، في بيان رسمي له عبر الصفحة الرسمية للمطرانية، «تحذر مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين من التعامل مع أي شخص علماني يجمع أية تبرعات مادية أو عينية للمساهمة في مشروعات المطرانية أو دير القديس آفا فيني أو دير البتول أو كنائس الإيبارشية».

وأضاف مطران ملوي أن المطرانية لم تفوض أي شخص لجمع أية تبرعات من أي أحد أو أي مكان وعلى من يريد أخذ بركة المساهمة في مشروعات المطرانية أو احتياجات إخوة الرب التبرع على حسابات المطرانية كالتالي: حساب رقم 2004413001012818 بالبريد المصري حساب مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بالبنك الأهلي المصري.

وأعلنت مطرانية ملوي في وقت سابق، عن حصولها على موافقة من الدولة لبدء إنشاء مشروع المزار السياحي لمسار العائلة المقدسة بمنطقة كوم ماريا، بقرية أبو حنس، التابعة لمركز ملوي الذي يمثل أحد مسارات العائلة المقدسة في مصر.

وتعتمد فكرة المشروع على إنشاء منطقة سياحة لمزار عالمي يوضح الحقبة التاريخية الهامة التي مرت على أرض مصر خلال رحلة العائلة المقدسة في مطلع القرن الأول.