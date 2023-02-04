مطرانية «ملوي» تحتفل بزيارة العائلة المقدسة لأرض مصر

احتفلت إيبارشية ملوي بقدوم العائلة المقدسة إلى أرض مصر وخاصة في ملوي بمنطقة «كوم ماريا - ديرأبوحنس»، بحضور الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين ورئيس دير البتول العامر، وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات الأمنية بالمحافظة وكذلك بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية.

وبدأ الاحتفال بترؤس الأنبا ديمتريوس القداس الإلهي بالكنيسة المرقسية بمطرانية ملوي، ثم بدأ الاحتفال خارج الكنيسة بالمرور على النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة في ملوي.

موكب الاحتفال

وترأس الأنبا ديمتريوس وعدد من الآباء الكهنة موكب الاحتفال الذي نظمته الإيبارشية للمرور في مسار العائلة المقدسة في شوارع ملوي.

وتضمَّن الاحتفال عرض نموذج تمثيلي لرحلة العائلة المقدسة في أرض مصر وارتفاع صوت الألحان والترانيم بالطقس الفريحي، كما ألقى الأب المطران ومحافظ المنيا كلمة خلال الاحتفال.

دخول العائلة المقدسة

وجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في 24 بشنس والذي يوافق في بداية شهر يونيو.

وأضافت الكنيسة احتفال آخر بهذه المناسبة في إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك لارتفاع درجة الحرارة في الصعيد خلال شهر يونيو.

وكان كوم ماريا تابعاً لهيئة الآثار حتى عام 1998، وقد طالبت المطرانية المسؤولين بتخصيص مساحة 5 أفدنة كمزار تاريخي للرحلة الاحتفال السنوي، وتم عمل المزار عام 2002.