البابا تواضروس يفتتح مركز «منارة العالم» في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

افتتح البابا تواضروس الثاني، اليوم، مركز «منارة العالم» التابع للديوان البابوي، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال الزيارة، تفقد البابا مقر المركز، وألقى كلمة أشاد فيها بالمركز وما سيقدمه من إضافة لشباب الكنيسة، وبجهود المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في القاهرة، ومدحت فاروق المشرف على المركز، كما كرّم البابا كل من كان له دور في تأسيس المركز.

الهدف من مركز منارة العالم

ويعد «منارة العالم» مركزًا متخصصًا لخدمة شباب وشابات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بهدف تدريبهم وتمكينهم للاستفادة من مهاراتهم الإبداعية في إنتاج محتوى مسيحي مؤثر وجذاب بلغات متنوعة على الإنترنت، يلبي احتياجاتهم الروحية والاجتماعية والمهنية.

خدمات مركز «منارة العالم»

ومن بين خدمات التي يقدمها مركز «منارة العالم» هي كالتالي:

- دراسة الكتاب المقدس والعلوم الكنسية وفقًا لتعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- اكتشاف مواهب ومهارات الشباب والشابات، والاستفادة منها في إنتاج محتوى مرئي ومسموع جذاب ومؤثر يتفق مع تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

- تقديم تدريبات مهنية لتمكين الشباب والشابات من الحصول على فرص عمل مناسبة.

- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الخدمة.

ويتكون المركز من ثلاثة طوابق، حيث يحوي الطابق الأول قاعة متعددة الأغراض، والطابق الثاني ستوديو صوت وثلاث قاعات تدريب وثلاثة ستوديوهات تصوير، بينما يحتوي الطابق الثالث على مكان للاجتماعات والكافيتريا.