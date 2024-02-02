السبع آيات المنجيات.. احرص عليها

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد السبع آيات المنجيات، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، إلا أن البعض قد يغفلها أو لا يعلمها كاملة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

السبع آيات المنجيات

أوضحت دار الإفتاء السبع آيات المنجيات، عبر موقعها؛ تيسيرا على المسلمين، الراغبين في ترديدها، وهى كالتالي:

1- قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

2- وإن يمسسك الله بِضُرّ فلا كاشف له إلا هو وإن يُردك بخيرٍ فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عبادهِ وهو الغفور الرحيم.

3- وما من دآبةٍ في الأرض إلا على اللّه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كُلٌ في كتابٍ مبينٍ.

تعرف على السبع آيات المنجيات

واستكمالا للحديث عن السبع آيات المنجيات:

4- إني توكلت على اللّهِ ربي وربكم ما من دآبةٍ إلا هو ءاخذُ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.

5- ما يفتح اللّهُ للناس من رحمة فلا ممسكَ لها وما يمسك فلا مُرسلَ لهُ من بعدهِ وهو العزيز الحكيم.

6- وكأين من دآبةٍ لا تحمل رزقها اللّه يرزقها وإياكم وهو السميع العليم.

7- ولئِن سألتُهم من خلق السماوات والأرض ليقولنّ اللّهُ قُل أفرءيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني اللّهُ بِضُرٍ هل هن كاشِفاتُ ضُرِهِ أو أرادني برحمة هل هُنَّ مُمسِكاتُ رحمتهِ قل حسبي اللّه عليه يتوكل المتوكِلونَ.