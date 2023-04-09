تعرف على الآيات المنجيات في القرآن الكريم.. «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»

يحرص الكثير من المسلمين على ترديد الآيات القرآنية، بهدف تحصين النفس من الشر والحسد، وبدأ البعض يتسائل عن الآيات المنجيات من الأعمال السحرية والعين الحسود، وذلك بهدف طمأنة القلوب وبث الاستقرار و جلب الراحة والهدوء للحياة الشخصية.

الآيات المنجيات

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، أبرز الآيات المنجيات، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت «الأوقاف» أن هناك سبع آيات منجيات، جاءت في أكثر من سورة بالقرآن الكريم، ولم تأت جميعها في سورة واحدة، هدفها منع مس الشيطان وتبطل السحر والعين، كالتالي:

- (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ)، الآية رقم «51»، من سورة التوبة.

إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

- (وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)، الآية «107»، من سورة يونس.

- (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)، الآية «6»، من سورة هود.

- (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)، الآية «56»، من سورة هود.

(وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)، الآية «60»، من سورة العنكبوت.

- (مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)، الآية «2»، من سورة فاطر.

- (وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ)، الآية «38» من سورة الزمر.