دعاء «اللهم في يوم الجمعة».. ثوابه عظيم

يحرص الكثير من المسلمين على الإكثار من ترديد الأدعية المختلفة في يوم الجمعة، لما له من فضل كبير وثواب عظيم؛ أملا في أن يكون يوم الجمعة خيرا لهم، ويتحقق فيه دعائهم ويستجاب.

اللهم في يوم الجمعة

وأكد العلماء، أنه لا توجد صيغة ثابتة لدعاء اللهم في يوم الجمعة، إلا أنه يمكن للعبد استكمالها بالدعاء بما يأمل؛ خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، مستشهدًا بقول الله عزو وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

دعاء اللهم في يوم الجمعة

ويمكن ترديد أكثر من دعاء بصيغة اللهم في يوم الجمعة، منها التالي:

- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن تغفر ذنوبنا جميعها، وأن تتقبّل منّا توبتنا، وأن تعفو عنّا وترحمنا.

- اللهم في يوم الجمعة اغفر ذنوبي، واستر عيوبي، واعفُ عن خطاياي، وتجاوز عن تقصيري وإسرافي في أمري.

-اللهم إنّي أسألك في يوم الجمعة أن تجمعني وأصدقائي على الإيمان، وأن توفقّنا للطاعة، وأن تُلزمنا كلمة التقوى، وأن تجمعنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.

صيغة دعاء اللهم في يوم الجمعة

ويردد البعض أدعية أخرى بصيغة اللهم في يوم الجمعة، منها التالي:

- اللهُم‌ في يوم الجمعة اُرزُقنا سلامة القلب وطمأنينة الرُوح والسَّعادة الدَّائمة.

- اللهم في يوم الجمعة بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك ووفقنا لحمدك وشكرك وأدم علينا عفوك وسترك.

- اللهم في يوم الجمعة حقق امانينا في رضاك.. وفرج هم كل مهموم فينا يا رب العالمين.