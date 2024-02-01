الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في أسوان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 20224 في أسوان، ونشر النتائج على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وسيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من متابعة النتيجة عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة للاستعلام عن النتائج.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في أسوان

للوصول إلى النتيجة، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة أسوان من هنا.

2. البحث عن القسم المخصص للاستعلام عن النتائج.

3. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة.

4. النقر على زر «عرض النتيجة» أو زر مشابه للاستعراض النتيجة.

بعد اتخاذ هذه الخطوات، ستظهر النتيجة على الشاشة على الفور، ويمكن للطلاب الاطلاع على درجاتهم في كل مادة وتقييم تفوقهم في الفصل الدراسي الأول من العام 2023.

وتبين أن عدد الطلاب المسجلين في الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسوان بلغ 27،325 طالبًا، وحضر 26،743 طالبًا لأداء الاختبارات.

نسبة نتائج الشهادة الإعدادية بمدارس أسوان

وأظهرت النتائج نسبة نجاح تبلغ 88.2% في المحافظة، وهي نسبة أعلى من العام الماضي الذي كانت فيه نسبة النجاح 82%.