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معرض القاهرة الدولي للكتاب

زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

كتب:

محمد مجدي
06:11 م | الخميس 01 فبراير 2024
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء إلى متحف القوات الجوية، في إطار احتفالات الدولة بعيد الشرطة الثاني والسبعين، وتقديرا لجهود رجالها البواسل في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن.

بدأت الزيارة بتفقد معرض الطائرات الخارجي، أعقبها جولة في المعرض الداخلي للمتحف، صاحبها شرح مفصل لأبرز المعارك التي خاضتها القوات الجوية ، كما تم عرض فيلمٍ وثائقي عن القوات الجوية ومراحل تطورها فضلاً عن تقديم عددٍ من الفقرات الفنية.

تأتي الزيارة تقديرا من القوات المسلحة، للدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.